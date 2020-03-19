Кондратьев — о драке на парковке: восстановление идёт успешно, головных болей нет

Защитник хабаровского «Амура» Максим Кондратьев рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы, полученной в драке на парковке.
«Могу сказать, что восстановление идет успешно, головных болей нет, врачи уже разрешают выходить на лёд. Четыре месяца без хоккея почувствовал, но в то же время убедился в том, что здоров и, надеюсь, всё ещё впереди. Если бы „Амур“ попал в плей-офф, я вряд ли смог бы сыграть, плей-офф — это пик сезона, а я по большому счёту этот сезон пропустил, на пике формы не был.
Несколько дней назад команду распустили, я улетел домой в Ригу.
Наказан ли виновник моей травмы? Несколько раз был у следователя. Эта история не быстрая, человек находится под подозрением, всё идёт в рамках закона», — привоит слова Кондратьева Russia-Hockey.
- 19 марта 2020
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