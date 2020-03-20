Михеев – о вылете «Авангарда» из плей-офф КХЛ: если Уфа выиграла, значит, больше хотела

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев поделился мнением об игре «Авангарда» в текущем сезоне.



«Авангард» — одна из лучших организаций в КХЛ. И по работе с болельщиками, и по внутренним моментам. В прошлом сезоне пришёл новый тренер, новое руководство, и они поменяли картинку, зная, как всё работает в НХЛ. Они старались брать всё самое лучшее оттуда, применять это в наших реалиях, и смотрели, что подходит, а что нет. В «Авангарде» мне было не на что жаловаться, только хорошие впечатления. Да и дома всегда здорово играть.



В этом сезоне удавалось только результаты матчей смотреть, и с некоторыми ребятами списываться, не больше. Слишком большая разница во времени. Я не знаю, что было внутри команды, и не мне судить о причинах такого результата. Если Уфа выиграла, значит, больше хотела, правильно? Думаю, что катить бочку на одного Хартли не стоит. Все хотят выиграть Кубок Гагарина, а вылет в первом раунде – это совсем не то, что ожидали болельщики «Авангарда». Но не каждый же год получается играть в финале, и ситуацию нужно оценивать с холодной головой», — сказал Михеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Не знаю, кто выставил Бэбкока тираном. В раздевалке «Торонто» он никого не оскорблял» Интервью с Ильёй Михеевым – о жизни в Канаде во время карантина, первом сезоне в «Торонто», нелепой травме и родном «Авангарде».