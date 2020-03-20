Хеннесси: на одном из командных собраний Радулов обмотал себе голову пластиковой плёнкой

Экс-нападающий подмосковного «Витязя» и нижнекамского «Нефтехимика» Джошуа Хеннесси, ставший гостем на подкасте Spittin' Chiclets, рассказал о впечатлениях от игры с Александром Радуловым за клуб АХЛ «Квебек Ремпартс».
«Радулов — удивительный человек. Я бы очень хотел, чтобы у него всегда была камера, снимающая конкретно одного его. И не только в матчах или на лавке. А чтобы и в раздевалке, на командном завтраке, да вообще всегда. Он самый настоящий мультяшный герой. При этом невероятный игрок и классный парень.
Что мне о нем больше всего запомнилось по «Квебек Ремпартс»? У нас было собрание после проигранного матча. И атмосфера, разумеется, неуютная. Вы знаете, как это бывает — заходят тренеры, и… Так вот, Радулов взял и обмотал себе перед собранием всю голову пластиковой прозрачной пленкой. Обмотал так, что нос у него был прижат к щеке. Прорезал, впрочем, дырку возле рта, чтобы дышать мог. И вот так ждал этого собрания. Собрания, на котором тебе будут говорить: «Парни, вы промотали, вы — отстой». Заходят тренеры, а он в таком вот виде. Обмотанная голова, нос непонятно где. И никто не понимает, что он этим пытается выразить. Тренер, по-моему, начал орать. И, по-моему, мы заставили его снять этот пластик. Чтобы смотреть нарезки того, как мы проиграли 2:9. Это не значило, что он ставил себя отдельно от команды или хотел быть в каком-то другом месте, нет. Наоборот, он был абсолютно командным игроком. И всегда рвал задницу в матчах и тренировках. Просто он такой по жизни», — сказал Хеннесси.
Джошуа Хеннесси, выступавший в КХЛ в период с 2012 по 2015 год, принял участие в 94 матчах, в которых набрал 41 (14+27) очко и заработал показатель полезности «-14».
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