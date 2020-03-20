Дэйли — о сезоне НХЛ: есть несколько нюансов относительно справедливости плей-офф
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что в лиге рассматривают всевозможные варианты завершения сезона, если он всё же возобновится по окончании пандемии коронавируса. До паузы в регулярном чемпионате каждая команда провела не менее 68 матчей.
«Считаю, у нас был хороший сезон, который смог выделить команды, достойные плей-офф. Думаю, по справедливости сезон можно признать состоявшимся. Есть несколько нюансов относительно справедливости плей-офф. Справедливо ли провести каждый раунд в формате одного матча на вылет? Нужно придумать формат, который будет справедлив и к командам, и в плане определения победителя сезона. У нас всё ещё есть множество вариантов», — цитирует Дейли пресс-служба НХЛ.
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