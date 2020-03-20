Ларионов подхватил челлендж с туалетной бумагой. Видео

Четырёхкратный чемпион мира Игорь Ларионов принял участие в челлендже с чеканкой туалетной бумагой.
«Принимаю вызов и передаю его Стивену Олексы, Петру Чеху и Артёму Сергееву», — написал Ларионов в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Идея челленджа родилась во время карантина из-за пандемии коронавируса. Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулоном туалетной бумаги.
Участие в челлендже среди прочих уже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, игроки «Спартака» Джордан Ларссон, Артём Ребров и Самуэль Жиго, а также форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.
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