Ковальчук с детьми налепили пельменей во время паузы в сезоне НХЛ из-за коронавируса
Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать перерыв в сезоне из-за пандемии коронавируса. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук с детьми налепили пельменей.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук сыграл за три команды НХЛ. Начинал сезон российский форвард в «Лос-Анджелес Кингз», продолжал в «Монреаль Канадиенс», а теперь является игроком «Вашшингтона». За «Кэпиталз» Илья сыграл семь матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.
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