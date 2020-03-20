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Ковальчук с детьми налепили пельменей во время паузы в сезоне НХЛ из-за коронавируса

Ковальчук с детьми налепили пельменей во время паузы в сезоне НХЛ из-за коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать перерыв в сезоне из-за пандемии коронавируса. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук с детьми налепили пельменей.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук сыграл за три команды НХЛ. Начинал сезон российский форвард в «Лос-Анджелес Кингз», продолжал в «Монреаль Канадиенс», а теперь является игроком «Вашшингтона». За «Кэпиталз» Илья сыграл семь матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.

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