Красиков — о ситуации в КХЛ: ждём решений свыше от уполномоченных людей

Голкипер «Сибири» Алексей Красиков прокомментировал отмену серии с «Барысом» и ситуацию с возможным продолжением сезона КХЛ.

«Мы готовились к хорошей серии с «Барысом». Все очень хотели победить и пройти дальше. Уже собирали вещи, начали грузиться, когда нам сказали, что надо немного подождать. Потом отовсюду стали приходить новости, якобы «Барыс» не сможет принять участие в серии. Мы посидели, подождали. А потом нам объявили, что никуда не летим. Дальнейшее распоряжение – ждать. Так вот и не полетели.

У нас продолжается работа. На вторник дали один выходной. А со среды вышли на тренировки. Потому что, если, а точнее, когда продолжится плей-офф, мы должны быть готовы снова вести борьбу и показать всё, на что способны.

Продолжать сезон без двух команд? Знаете, что я могу вам на это сказать… Мы – хоккеисты. Выходим на лёд и делаем свою работу. Когда скажут, где скажут и во сколько скажут. От нас это никак не зависит. И мы на это никак повлиять не можем. А то, на что мы не можем повлиять, не сильно должно нас волновать. Всё, что в наших силах, мы будем делать – выходить и рубиться на льду до последнего. Пока ждём решений свыше от уполномоченных людей. Они нам говорят, что надо делать. А мы выходим и играем в хоккей», – приводят слова Красикова «Известия».