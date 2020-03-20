Тренер «Салавата» Ламса: никто из наших игроков не хочет продолжать плей-офф в апреле

Тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса, который на время вынужденного перерыва в плей-офф Кубка Гагарина вернулся в Финляндию, рассказал, каким видит вариант продолжения сезона.
«Мы вместе с Метсолой улетели обычным рейсом из Уфы в Москву, а оттуда — в Хельсинки. Остальные легионеры отбыли на чартере. В России ещё только ожидается пик эпидемии. Так что нужно было скорее улетать. В КХЛ пока не принято окончательного решения. Но я не верю, что плей-офф можно продолжать в апреле. Во всяком случае, никто из наших игроков этого не хочет», — приводит слова тренера Ilta Sanomat.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.
- 20 марта 2020
-
12:06
-
12:00
-
11:31
-
11:17
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:13
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
07:00
-
05:53
-
01:34
-
00:35
-
00:16
- 19 марта 2020
-
23:47
-
22:55
-
22:31
-
22:30
-
22:00
-
21:38
-
21:13
-
21:07
-
20:42
-
20:07
-
20:00
-
19:43
-
19:27
-
19:19