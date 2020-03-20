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Тренер «Салавата» Ламса: никто из наших игроков не хочет продолжать плей-офф в апреле

Тренер «Салавата» Ламса: никто из наших игроков не хочет продолжать плей-офф в апреле
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса, который на время вынужденного перерыва в плей-офф Кубка Гагарина вернулся в Финляндию, рассказал, каким видит вариант продолжения сезона.

«Мы вместе с Метсолой улетели обычным рейсом из Уфы в Москву, а оттуда — в Хельсинки. Остальные легионеры отбыли на чартере. В России ещё только ожидается пик эпидемии. Так что нужно было скорее улетать. В КХЛ пока не принято окончательного решения. Но я не верю, что плей-офф можно продолжать в апреле. Во всяком случае, никто из наших игроков этого не хочет», — приводит слова тренера Ilta Sanomat.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.

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Оказывается, проиграть в первом раунде было не так уж плохо.
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