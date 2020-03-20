Доус — об отъезде из России: самым большим стрессом было бы попасть там на карантин

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус в интервью Winnipeg Sun рассказал, как он уезжал из России в Канаду после того, как его команда вылетела из плей-офф КХЛ, уступив в первом раунде новосибирской «Сибири» (1-4).

«Неделю назад мы просто переживали, не зная, что происходит. Каждый день закрывалось всё больше границ, добраться домой из России стало намного труднее. Как только мы стали готовы, то сели на первый же самолёт.

К сожалению, мой сын Бенсон простудился — он выбрал самое плохое время, чтобы заболеть. Поэтому мы его ждали, так как не хотели попасть на карантин по дороге домой. Всё очень быстро менялось, особенно после закрытия границ в Европе. Граница России могла закрыться во вторник вечером, мы уехали во вторник утром. Очень вовремя. Дома нам намного более комфортно. Самым большим стрессом было бы заболеть там или попасть там на карантин. Непонятно, какую рода помощь они могут оказать и как будут бороться с этим. Для нас было огромным облегчением сесть на самолёт и вернуться домой

Что касается плей-офф КХЛ, то я надеюсь, что его в конечном счёте отменят. Игроки начинают высказываться, говорят своё мнение. В России осталось ещё довольно много легионеров из других стран. И они как бы в подвешенном состоянии. Я действительно счастлив, что мне не надо принимать такое решение. Определённо, всё сложилось не так, как мы хотели. Но есть и хорошая новость. Она заключается в том, что мы смогли выбраться оттуда», — сказал Доус.