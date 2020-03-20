Брызгалов: Путин завершил карьеру в сборной. Сдаёт с возрастом — только пять шайб за матч

Известный голкипер, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в подкасте Cam and Strick прокомментировал игру президента России Владимира Путина в хоккей.

«Я встречал Владимира Путина несколько раз. Когда он был моложе, то забивал по 10 голов за матч, но с возрастом, как и все хоккеисты, он сдаёт — только пять шайб за матч. Поэтому его больше не берут на чемпионаты мира. Карьеру в сборной России он завершил.



Коронавирус в России? Там готовы ко всему и ничего не боятся. В России американские горки каждый день, и там готовы даже к коронавирусу», — приводятся слова Брызгалова в телеграм-канале «Эпицентр».

Последний раз Путин публично играл в хоккей 7 февраля в Сочи. Тогда он играл за одну команду с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Путин стал автором трёх заброшенных шайб, а их команда победила со счётом 9:2. В предыдущий раз президенты вместе играли в хоккей в феврале 2019 года, когда они проводили трёхдневные переговоры.

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