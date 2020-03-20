Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Финский защитник «Немана»: Лукашенко сказал, что водка и сауна защитят от коронавируса

Финский защитник «Немана»: Лукашенко сказал, что водка и сауна защитят от коронавируса
Хоккей / Прочие 0

Защитник хоккейного клуба «Неман» Йоонас Хурри в интервью финскому изданию Ilta-Sanomat рассказал, как в Беларуси люди относятся к пандемии коронавируса.

«Это особая ситуация, довольно стрессовая. Здесь есть некоторые проблемы, но я чувствую себя в безопасности. Главное — мыть и дезинфицировать руки, хотя инструкции по профилактике в стране немного различаются.

Президент Беларуси (Александр Лукашенко. — Прим. «Чемпионата») сказал, что водка и сауна помогут в борьбе с коронавирусом. Странное заявление, но некоторые люди этому верят. Это, как мне кажется, говорит об отношении к вирусу в Беларуси», — сказал Хурри.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тыс. человек, более 9 тыс. умерло.

«Юность» разгромила «Динамо-Молодечно». Кроме Беларуси, в хоккей нигде не играют
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020