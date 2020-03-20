Финский защитник «Немана»: Лукашенко сказал, что водка и сауна защитят от коронавируса

Защитник хоккейного клуба «Неман» Йоонас Хурри в интервью финскому изданию Ilta-Sanomat рассказал, как в Беларуси люди относятся к пандемии коронавируса.
«Это особая ситуация, довольно стрессовая. Здесь есть некоторые проблемы, но я чувствую себя в безопасности. Главное — мыть и дезинфицировать руки, хотя инструкции по профилактике в стране немного различаются.
Президент Беларуси (Александр Лукашенко. — Прим. «Чемпионата») сказал, что водка и сауна помогут в борьбе с коронавирусом. Странное заявление, но некоторые люди этому верят. Это, как мне кажется, говорит об отношении к вирусу в Беларуси», — сказал Хурри.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тыс. человек, более 9 тыс. умерло.
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