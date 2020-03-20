Назаров: Колесников не преувеличивает. «Донбасс» реально мог побороться за Кубок Гагарина

Бывший главный тренер «Донбасса» Андрей Назаров прокомментировал интервью президента украинского клуба Бориса Колесникова.

«Прочитал интервью с Борисом Колесниковым. Сразу вспомнились мои времена работы в «Донбассе». Действительно, тогда на Украине был хоккейный бум, а в нашей команде хватало именитых мастеров. Причём как молодых, так и опытных. Колесников нисколько не преувеличивает. «Донбасс» реально мог побороться за Кубок Гагарина. Были деньги, инфраструктура, грамотный менеджмент. Клуб постоянно рос.

Жаль, что потом с хоккейным проектом случилось то, что и должно было случиться, исходя из известных случившихся в стране событий. Но я уверен, что мир на Украине скоро наступит, тогда и большой хоккей там снова появится. Борис Викторович едва ли не единственный крупный бизнесмен и функционер, которому интересен хоккей на Украине. Я так понимаю, что сейчас он содержит команду на свои деньги. Для украинцев здорово, что в их спорте есть такие люди», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В 2014 году «Донбасс» под руководством Назарова в первом раунде плей-офф переиграл рижское «Динамо» (4-3), а во втором — уступил чешскому «Леву» (2-4), который впоследствии добрался до финала Кубка Гагарина.

Колесников: в 2014 году Дадонов и Кагарлицкий были согласны играть за Украину