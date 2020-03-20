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А. Свечников: брат никуда не собирается. То, что он вернётся в Россию, — это всё враньё

А. Свечников: брат никуда не собирается. То, что он вернётся в Россию, — это всё враньё
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников порассуждал на тему своей игры, приостановки сезона из-за коронавируса и прокомментировал слухи, что его брат Евгений в межсезонье вернётся в Россию.

«У меня в этом году больше уверенности. Я пришёл в команду, всё уже знакомое. Знаешь, что от тебя требуют тренеры, понимаешь систему игры «Каролины». Появился какой-то опыт. Самое главное — в этом бонусе. Мне кажется, теперь играть в НХЛ гораздо легче. Потому что я знаю, чего ждать от лиги. И что важно, мне доверяют играть. Остаётся только оправдывать это доверие.

Я вижу, что в странах Европы закрыли сезон. Не удивлюсь, если это произойдёт по всему миру. Очень неприятно видеть такое развитие событий. Хотелось бы, конечно, чтобы мы и дальше играли в хоккей и на трибуны приходил народ. Но не всё зависит от нас. Очень жаль, что могут отменить чемпионат мира. Хочется играть в хоккей, а сейчас появился коронавирус. Что здесь поделать? Нужно это пережить.

Я знаю, мой брат силён духом. Пробьётся в основу клуба НХЛ и будет развиваться. То, что он вернётся назад в Россию, — это всё враньё. Он никуда не собирается. А будет пробиваться наверх», — цитирует Свечникова сайт «Матч ТВ».

«Я вернулся. Ждал этого целый год». Разрыв крестов не сломал Свечникова
Колено Евгения никогда не будет прежним, но он готов штурмовать НХЛ.
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