Метсола: ценность плей-офф КХЛ, если он продолжится, будет нулевой

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола прокомментировал решение КХЛ приостановить проведение плей-офф до 10 апреля.
«Когда клуб дал мне разрешение на выезд, я забронировал билеты. Важно было выехать немедленно. Сейчас я нахожусь дома, в Тампере, на карантине. На тот момент главной задачей было вернуться из России в Финляндию. Странно, что КХЛ ещё думает играть.
Какой будет ценность плей-офф КХЛ, если розыгрыш продолжится? Нулевой. Игры не будут иметь должного уровня. Это было бы неправильно — играть, когда весь мир находится в кризисе. Коронавирус сильно распространяется по всему миру. С какой стати ситуация в России будет иной? Странно, но в Уфе коронавирус никак не сказывался на жизни людей. На улице было достаточно народу», — приводит слова Метсолы Ilta-Sanomat.
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