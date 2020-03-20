Владелец «Чикаго»: никаких изменений в руководстве не будет, давайте забудем об этом

Владелец «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц сообщил, что президент Джон Макдоноу, генменеджер Стэн Боумэн и главный тренер Джереми Коллитон сохранят свои посты в сезоне-2020/2021.
«В руководстве никаких изменений не произойдёт. Срок контракта Стэна истекает в 2021 году? Джон позаботится обо всех деталях. Но никаких изменений не будет, так что давайте об этом забудем.
Я очень оптимистично настроен в отношении молодых хоккеистов. Я считаю, что у нас всё будет хорошо с точки зрения драфта и развития молодёжи. Вы это увидите. Если система построена правильно, то всё будет хорошо. Это самое главное, так что я настроен оптимистично. Я не нахожусь в унынии», – цитирует Вирца пресс-служба НХЛ.
«Блэкхоукс» не проходили дальше первого раунда плей-офф с 2015 года, когда в третий раз за шесть сезонов завоевали Кубок Стэнли.
- 20 марта 2020
-
13:42
-
13:10
-
13:00
-
12:33
-
12:06
-
12:00
-
11:31
-
11:17
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:13
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
07:00
-
05:53
-
01:34
-
00:35
-
00:16
- 19 марта 2020
-
23:47
-
22:55
-
22:31
-
22:30
-
22:00
-
21:38
-
21:13
-
21:07
-
20:42
-
20:07