Владелец «Чикаго»: никаких изменений в руководстве не будет, давайте забудем об этом

Владелец «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц сообщил, что президент Джон Макдоноу, генменеджер Стэн Боумэн и главный тренер Джереми Коллитон сохранят свои посты в сезоне-2020/2021.

«В руководстве никаких изменений не произойдёт. Срок контракта Стэна истекает в 2021 году? Джон позаботится обо всех деталях. Но никаких изменений не будет, так что давайте об этом забудем.



Я очень оптимистично настроен в отношении молодых хоккеистов. Я считаю, что у нас всё будет хорошо с точки зрения драфта и развития молодёжи. Вы это увидите. Если система построена правильно, то всё будет хорошо. Это самое главное, так что я настроен оптимистично. Я не нахожусь в унынии», – цитирует Вирца пресс-служба НХЛ.

«Блэкхоукс» не проходили дальше первого раунда плей-офф с 2015 года, когда в третий раз за шесть сезонов завоевали Кубок Стэнли.