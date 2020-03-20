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Шесть самых ярких матчей в истории плей-офф КХЛ 20 марта

Шесть самых ярких матчей в истории плей-офф КХЛ 20 марта
Хоккей / КХЛ 0

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги приостановлен до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19. «Чемпионат» предлагает вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, которые были сыграны 20 марта.

2010 год. «Локомотив» — Спартак – 2:3 ОТ (второй матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
20 марта 2010, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Бутурлин (Шкотов, Кузьмин) – 09:01' (5x5)   1:1 Галимов (Вишневский) – 30:18' (5x5)   1:2 Баранка (Шкотов) – 41:29' (5x3)   2:2 Кирюхин (Руденко) – 58:07' (5x5)   2:3 Ружичка – 77:34' (5x5)

2010. год. «Металлург» Мг – «Ак Барс» — 0:4 (первый матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
20 марта 2010, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Морозов (Капанен, Емелин) – 16:11' (5x4)   0:2 Морозов (Иммонен, Казионов) – 25:09' (5x5)   0:3 Морозов (Капанен, Медведев) – 29:00' (5x5)   0:4 Обухов – 36:11' (5x5)

2011 год. СКА – «Атлант» — 2:3 ОТ (седьмой матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
20 марта 2011, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Атлант
Московская область
1:0 Рыбин (Брылин) – 06:31' (5x5)   1:1 Горохов (Марек) – 12:00' (5x4)   2:1 Рыбин (Брылин) – 30:11' (5x5)   2:2 Нестеров – 55:07' (5x5)   2:3 Быков (Обшут, Булис) – 69:52' (5x4)

Матч запомнился грубейшей ошибкой вратаря СКА Якуба Штепанека. «Атлант» сравнял счёт, а в овертайме бросок Дмитрия Быкова вывел подмосковный клуб в финал конференции.

2013 год. «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 4:3 (седьмой матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
20 марта 2013, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сопел (Мирнов, Кайгородов) – 13:51' (5x5)   1:1 Зарипов (Морозов, Никулин) – 21:53' (5x4)   1:2 Трубачёв (Атюшов) – 22:57' (5x5)   2:2 Петров (Зарипов, Медведев) – 24:49' (5x5)   2:3 Мирнов (Зиновьев, Кольцов) – 29:32' (5x4)   3:3 Жердев (Захарчук, Хомицкий) – 33:25' (5x5)   4:3 Терещенко (Лукоянов) – 42:09' (5x5)

2016 год. «Авангард» — «Салават Юлаев» — 1:2 (седьмой матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
20 марта 2016, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Пережогин (Зубов, Попов) – 12:51' (5x5)   1:1 Соин – 22:34' (5x5)   1:2 Майоров – 32:04' (5x5)

Матч сложился не лучшим образом для голкипера «ястребов» Доминика Фурха. Чешский вратарь допустил две ошибки, приведшие к голам Сергея Соина и Максима Майорова.

2018 год. «Локомотив» — СКА – 1:4 (четвёртый матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
20 марта 2018, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Коршков (Черепанов) – 06:41' (5x5)   1:1 Барабанов (Зубарев, Шипачёв) – 18:58' (5x5)   1:2 Ковальчук (Гавриков, Барабанов) – 26:19' (5x5)   1:3 Тихонов (Торесен) – 31:10' (5x5)   1:4 Тихонов (Торесен, Прохоркин) – 34:46' (5x5)

В концовке матча на льду вспыхнула массовая драка. Ярославец Александр Елесин стащил нагрудник с Егора Рыкова, а Роман Ротенберг спустился на скамейку СКА.

Елесин раздел и побил защитника СКА. Спустился даже Ротенберг
Александру Елесину не понравился игрок СКА, и он провёл самый жёсткий бой сезона.
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