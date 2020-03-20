Шесть самых ярких матчей в истории плей-офф КХЛ 20 марта

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги приостановлен до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19. «Чемпионат» предлагает вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, которые были сыграны 20 марта.

2010 год. «Локомотив» — Спартак – 2:3 ОТ (второй матч серии)

2010. год. «Металлург» Мг – «Ак Барс» — 0:4 (первый матч серии)

2011 год. СКА – «Атлант» — 2:3 ОТ (седьмой матч серии)

Матч запомнился грубейшей ошибкой вратаря СКА Якуба Штепанека. «Атлант» сравнял счёт, а в овертайме бросок Дмитрия Быкова вывел подмосковный клуб в финал конференции.

2013 год. «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 4:3 (седьмой матч серии)

2016 год. «Авангард» — «Салават Юлаев» — 1:2 (седьмой матч серии)

Матч сложился не лучшим образом для голкипера «ястребов» Доминика Фурха. Чешский вратарь допустил две ошибки, приведшие к голам Сергея Соина и Максима Майорова.

2018 год. «Локомотив» — СКА – 1:4 (четвёртый матч серии)

В концовке матча на льду вспыхнула массовая драка. Ярославец Александр Елесин стащил нагрудник с Егора Рыкова, а Роман Ротенберг спустился на скамейку СКА.