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«Магнитка» объявила об изменениях в тренерских штабах команд системы

«Магнитка» объявила об изменениях в тренерских штабах команд системы
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» объявил, что не станет продлевать контракты с помощником главного тренера Иржи Калоусом и тренером вратарей Андреем Болсуновским. Кроме того, по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с главным тренером клуба МХЛ «Стальные Лисы» Юрием Пановым.

«Металлург» не будет продлевать контракты с помощником главного тренера Иржи Калоусом и тренером вратарей Андреем Болсуновским. При этом Иржи, учитывая ситуацию с международным сообщением, успел отправиться домой, а Андрей Леонтьевич продолжает работать в Магнитогорске до окончания срока действующего контракта.

По обоюдному соглашению сторон досрочно прекращён контракт с главным тренером «Стальных Лисов» Юрием Пановым, который также отправился домой. Исполняющим обязанности главного тренера молодёжной команды назначен Денис Платонов. Остальные позиции тренерского штаба пока остаются неизменными — специалисты работают согласно контрактам», — говорится в сообщении пресс-службы уральского клуба.

Бывший форвард «Магнитки» Платонов стал и.о. главного тренера клуба МХЛ «Стальные Лисы»
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