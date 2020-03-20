«Магнитка» объявила об изменениях в тренерских штабах команд системы

Магнитогорский «Металлург» объявил, что не станет продлевать контракты с помощником главного тренера Иржи Калоусом и тренером вратарей Андреем Болсуновским. Кроме того, по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с главным тренером клуба МХЛ «Стальные Лисы» Юрием Пановым.
«Металлург» не будет продлевать контракты с помощником главного тренера Иржи Калоусом и тренером вратарей Андреем Болсуновским. При этом Иржи, учитывая ситуацию с международным сообщением, успел отправиться домой, а Андрей Леонтьевич продолжает работать в Магнитогорске до окончания срока действующего контракта.
По обоюдному соглашению сторон досрочно прекращён контракт с главным тренером «Стальных Лисов» Юрием Пановым, который также отправился домой. Исполняющим обязанности главного тренера молодёжной команды назначен Денис Платонов. Остальные позиции тренерского штаба пока остаются неизменными — специалисты работают согласно контрактам», — говорится в сообщении пресс-службы уральского клуба.
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