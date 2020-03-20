Седлак — о коронавирусе: у нас только одно здоровье, нельзя рисковать

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак высказался о приостановке плей-офф КХЛ из-за пандемии коронавируса. Челябинский клуб в этом сезоне не попал в плей-офф.
«Грустно. Ведь ты играешь весь сезон, попадаешь в плей-офф, самое интересное время сезона. Ты выкладываешься, играешь только, чтобы побеждать. Повторюсь, это самая интересная часть всего сезона. Все время, все восемь месяцев ты готовишься к плей-офф и к игре за кубок, а его отменяют.
Уверен, что командам, которые сейчас в плей-офф, приходится нелегко. Даже представить не могу, как бы чувствовал себя на их месте. То же самое и с играми национальных сборных. Но у нас только одно здоровье, нельзя рисковать. Лучше проявлять осторожность.
Конечно, если в вашем городе всё хорошо, то почему бы не сыграть, но если есть случаи заражения, как в Чехии или Швейцарии, то, конечно, стоит отменить. К тому же очень сложно играть без болельщиков, ведь мы в принципе играем для и ради них. Игры без болельщиков — гораздо сложнее. Поэтому я понимаю, почему лиги делают паузы и отменяют игры», — цитирует Седлака пресс-служба «Трактора».
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