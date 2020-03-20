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Бывшая жена Зайцева отреагировала на сообщение о коронавирусе у хоккеиста

Бывшая жена Зайцева отреагировала на сообщение о к
Бывшая жена Зайцева отреагировала на сообщение о коронавирусе у хоккеиста
Хоккей / НХЛ 0

Маргарита Готовцева, бывшая жена хоккеиста «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, в «Инстасториз» прокомментировала информацию СМИ, что у спортсмена был обнаружен коронавирус.

«Я знаю, что вы, наверное, ждёте от меня каких-то комментариев по поводу вчерашней новости о здоровье Никиты. Я не располагаю никакой информацией на этот счёт. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Наверное, единственное, что хочется сказать в этой ситуации, чтобы Никита скорее поправлялся.

Чисто по-человечески, искренне, потому что здоровье — это самое важное, что у нас есть. Несмотря ни на что, Никита продолжает оставаться отцом моих детей. Несмотря на то через что мне приходится проходить, я желаю ему только добра, беречь себя и поскорее восстановиться после болезни, если это действительно так», — сказала Готовцева.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Пандемия держит в спокойствии. Детей не увезут». Бывшая жена Зайцева пришла в суд
Маргарита не видела своих дочерей почти четыре месяца. Никита не выходит на связь, а два загранпаспорта его бывшей жены пропали.
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