Бывшая жена Зайцева отреагировала на сообщение о коронавирусе у хоккеиста

Маргарита Готовцева, бывшая жена хоккеиста «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, в «Инстасториз» прокомментировала информацию СМИ, что у спортсмена был обнаружен коронавирус.

«Я знаю, что вы, наверное, ждёте от меня каких-то комментариев по поводу вчерашней новости о здоровье Никиты. Я не располагаю никакой информацией на этот счёт. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Наверное, единственное, что хочется сказать в этой ситуации, чтобы Никита скорее поправлялся.

Чисто по-человечески, искренне, потому что здоровье — это самое важное, что у нас есть. Несмотря ни на что, Никита продолжает оставаться отцом моих детей. Несмотря на то через что мне приходится проходить, я желаю ему только добра, беречь себя и поскорее восстановиться после болезни, если это действительно так», — сказала Готовцева.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».