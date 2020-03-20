«Нефтехимик» расторг контракты с голкипером Шарыченковым и защитником Атюшовым

Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракты с голкипером Александром Шарыченковым и защитником Виталием Атюшовым. Об этом сообщает официальный сайт «волков».
Шарыченков в минувшем сезоне принял участие в 28 играх «Нефтехимика». Одержал 8 побед при 13 поражениях. 3 матча сыграл на ноль.
Атюшов провёл в прошлом сезоне 49 матчей. Набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+4».
«Мы благодарим Александра и Виталия за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы нижнекамского клуба.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» занял восьмое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина нижнекамцы встречались с казанским «Ак Барсом» и проиграли в серии со счётом 0-4.
- 20 марта 2020
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