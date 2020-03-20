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«Нефтехимик» расторг контракты с голкипером Шарыченковым и защитником Атюшовым

«Нефтехимик» расторг контракты с голкипером Шарыченковым и защитником Атюшовым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракты с голкипером Александром Шарыченковым и защитником Виталием Атюшовым. Об этом сообщает официальный сайт «волков».

Шарыченков в минувшем сезоне принял участие в 28 играх «Нефтехимика». Одержал 8 побед при 13 поражениях. 3 матча сыграл на ноль.

Атюшов провёл в прошлом сезоне 49 матчей. Набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+4».

«Мы благодарим Александра и Виталия за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы нижнекамского клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» занял восьмое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина нижнекамцы встречались с казанским «Ак Барсом» и проиграли в серии со счётом 0-4.

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