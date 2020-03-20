Фёдоров: Знарок человек с характером, но огромный плюс в том, что он говорит всё в лицо

Нападающий «Спартака» Артём Фёдоров, который в минувшем чемпионате КХЛ набрал 41 очко и возглавил список лучших бомбардиров команды, подвёл итоги сезона для красно-белых.



«Я впервые в карьере стал лучшим бомбардиром команды по итогам гладкого чемпионата. Но если честно, то мне всё равно. Это приятно в том плане, что любой нападающий хочет забивать голы и набирать очки.

Примерно всегда готовлюсь одинаково. Знал, что эта предсезонка будет тяжёлой, потому что тренером стал Олег Валерьевич. Готовился чуть сильнее, чем обычно. Но в принципе я всегда самостоятельно готовился нормально к сезону.



Было ли негласное соревнование с Даугавиньшем? Нет, мы не обсуждали, кто станет лучшим бомбардиром. Если бы Каспарс стал лучшим, я был бы только рад. Смог ли выйти на график «очко за игру»? Не знаю. Мне кажется, я не настолько талантлив.



Мой прогресс в игре после перехода из «Салавата Юлаева»? Всё рассказать очень сложно, но в Уфе была немного специфическая организация, в которую я не смог влиться. А в «Спартаке» почувствовал себя комфортно. Спасибо всем, что так хорошо и тепло меня приняли. Вестерлунд тогда сказал, что я проиграл конкуренцию всем игрокам, кто выходит в первых трёх звеньях нападения? Если честно, мне всё равно, что говорит этот человек.



Возможно ли представить, что при такой системе игры, как в этом сезоне, кто-то из игроков «Спартака» станет одним из лучших бомбардиров всего чемпионата? Почему нет? Просто надо, чтобы удача немного сопутствовала. У нас есть игроки, которым это по силам.



К концу чемпионата мы заметно добавили, потому что в начале сезона немного «кувыркались». Были обидные поражения от команд, которые находятся ниже нас в турнирной таблице. Думаю, что спады есть и будут у любой команды. Оценил бы регулярку на четвёрку.



Работать с Олегом Знарком очень интересно. Это феноменальный опыт. Не зря про него столько говорят. Он очень не любит проигрывать, и нам это передаётся. У него классный индивидуальный подход к игрокам. Его огромный плюс в том, что он говорит всё в лицо, если чем-то недоволен. За спиной нет никаких разговоров. Говорят, что Знарок может такой взгляд бросить, что всё становится понятно сразу? Да, он человек с характером", — приводит слова Фёдорова сайт красно-белых.