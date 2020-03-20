«Барыс» и «Куньлунь» заинтересованы в переходе экс-игрока «Авангарда» и СКА Червенки

Чешский нападающий Роман Червенка в следующем сезоне может вернуться в КХЛ. В игроке заинтересованы казахстанский «Барыс» и китайский «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».



Бывший игрок «Авангарда» и СКА последние четыре сезона проводит в Швейцарии. В нынешнем сезоне он сыграл за «Рапперсвиль-Йона Лейкерс» 28 матчей и набрал 38 (13+25) очков при показателе полезности "-5".



Червенка подписал контракт с «Авангардом» в 2010 году. В составе омского клуба он провёл два сезона, дойдя в 2012-м до финала Кубка Гагарина. В сезоне-2012/2013 Роман играл в НХЛ за «Калгари», после чего отправился в СКА, где провёл два года и выиграл Кубок Гагарина (2015).



Всего в КХЛ на счету 34-летнего чешского нападающего 177 (82+95) очков в 218 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Червенка набрал 54 (24+30) очка в 64 матчах.