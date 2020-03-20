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Панарин: в связи с приостановкой поставок из Китая запускаем собственную линейку клюшек

Панарин: в связи с приостановкой поставок из Китая запускаем собственную линейку клюшек
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пошутил, что во время паузы в чемпионате Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса они вместе с защитником «Коламбус Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым задумались о запуске собственной линейки клюшек.

«В связи с приостановкой поставок из Китая запускаем свою собственную линейку клюшек», — написал Панарин.

Фото доступно на странице Артемия Панарина в «Инстаграме».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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