Супруга Флёри: потребовалось 35 лет и пандемия, чтобы муж начал пользоваться инструментами

Вероника Лароз, супруга голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировала занятия своего мужа во время вынужденного отпуска из-за пандемии коронавируса.
«Потребовалось 35 лет и пандемия, чтобы муж начал пользоваться инструментами», — написала Вероника в «сториз» на своей своей странице в «Инстаграме».
Вчера, 19 марта, Флёри пожертвовал $ 100 тыс. сотрудникам домашней арены клуба, которые из-за эпидемии коронавируса временно остались без работы. Ранее таким же поступком отметился российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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