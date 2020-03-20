«Сибирь» может подписать форварда сборной Финляндии Карьялайнена

Нападающий «Таппары» Ере Карьялайнен может продолжить карьеру в КХЛ в следующем сезоне, интерес к 27-летнему финну проявляет «Сибирь». Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».



В этом сезоне Карьялайнен набрал 49 (24+25) очков в 57 матчах чемпионата Финляндии. Он является вторым бомбардиром «Таппары». Кроме того, Ере дебютировал за сборную Финляндии, сыграв на Кубке Первого канала и Шведских играх.

«Сибирь» недавно продлила Юусо Пуустинена и Микаэля Руохомаа. При этом ещё один финский форвард Юкка Пельтола покидает новосибирский клуб, именно его и может заменить Карьялайнен.

Напомним, 16 марта, казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее аналогичным образом поступил финский «Йокерит». 17 марта должна была стартовать серия второго раунда плей-офф «Барыс» — «Сибирь».



В результате Континентальная хоккейная лига приняла решение приостановить розыгрыш Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.