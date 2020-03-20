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Атюшов: завершать карьеру не собираюсь, буду рассматривать варианты в КХЛ

Атюшов: завершать карьеру не собираюсь, буду рассматривать варианты в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Чемпион мира 2009 года Виталий Атюшов, с которым нижнекамский «Нефтехимик» 20 марта расторг контракт, заявил, что не собирается завершать карьеру и будет рассматривать варианты её продолжения в клубах Континентальной хоккейной лиги. В июле защитнику исполнится 41 год.

«Конечно, это расторжение не значит, что я завершаю карьеру. Это такая юридическая формальность больше. Возможно, что в итоге я и останусь в «Нефтехимике». Буду рассматривать варианты в КХЛ, буду играть дальше», — приводит слова Атюшова «Р-Спорт».

Атюшов в минувшем сезоне провёл в составе «Нефтехимика» 49 матчей, набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности «+4».

«Нефтехимик» сообщил также о расторжении контракта с голкипером Александром Шарыченковым.

«Нефтехимик» расторг контракты с голкипером Шарыченковым и защитником Атюшовым
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