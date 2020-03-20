Панарин: маску не ношу, для меня этот вирус не так страшен. Молодых он наглухо не бьёт

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как в «Большом яблоке» реагируют на ситуацию с эпидемией коронавируса, а также о том, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Россию.



«Непонятно, когда нас будут собирать и сколько это всё продлится. Плюс я побаиваюсь, что такая эпидемия начнётся в России, объявят карантин, и мы точно так же будем сидеть в четырёх стенах. Здесь в доме посвободнее. Но, с другой стороны, если нам скажут, что паузу продлевают или вообще отменяют сезон, тогда, конечно, я полечу. Но пока остаюсь здесь.



Маску я не ношу. Слышал, что она, вроде как не помогает. В принципе, здесь всё спокойно. Нью-Йорк шумит, работает несмотря ни на что. Не все могут позволить себе сидеть на карантине. Это у нас есть возможность, а остальные люди работают. Просто все стали осторожнее. А у кого есть возможность — уехали за город, сидят, пережидают. Для меня этот вирус не так страшен. Говорят же, что молодых он наглухо не бьёт. Потому я спокоен», — сказал Панарин в интервью каналу «Тафгёрл» в YouTube.



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.



Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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