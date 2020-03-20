«Адмирал» предложил своим болельщикам разработать дизайн клубных шарфов

Владивостокский «Адмирал» предложил своим болельщикам принять участие в разработке дизайна клубного шарфа, который войдёт в официальную коллекцию атрибутики клуба в следующем сезоне КХЛ.
«Хоккейный клуб «Адмирал» в следующем сезоне запустит в продажу шарфики, дизайн которых разработают наши болельщики! Предложить свою дизайнерскую концепцию может любой желающий вплоть до 26 марта. Мы определим десятку лучших вариантов и проведём открытое голосование среди болельщиков в социальных сетях клуба. Эскиз-победитель в следующем сезоне пополнит линейку фанатской атрибутики «Адмирала»! Ждём самые смелые идеи и желаем всем участникам удачи!» — сообщает официальный сайт «Адмирала».
«Адмирал» не смог пробиться в плей-офф Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата клуб набрал 56 очков и занял последнее место в Восточной конференции.
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