«Адмирал» предложил своим болельщикам разработать дизайн клубных шарфов

Владивостокский «Адмирал» предложил своим болельщикам принять участие в разработке дизайна клубного шарфа, который войдёт в официальную коллекцию атрибутики клуба в следующем сезоне КХЛ.



«Хоккейный клуб «Адмирал» в следующем сезоне запустит в продажу шарфики, дизайн которых разработают наши болельщики! Предложить свою дизайнерскую концепцию может любой желающий вплоть до 26 марта. Мы определим десятку лучших вариантов и проведём открытое голосование среди болельщиков в социальных сетях клуба. Эскиз-победитель в следующем сезоне пополнит линейку фанатской атрибутики «Адмирала»! Ждём самые смелые идеи и желаем всем участникам удачи!» — сообщает официальный сайт «Адмирала».



«Адмирал» не смог пробиться в плей-офф Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата клуб набрал 56 очков и занял последнее место в Восточной конференции.