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Бугнер считает, что заслужил право продолжить работу с «Сан-Хосе Шаркс»

Бугнер считает, что заслужил право продолжить работу с «Сан-Хосе Шаркс»
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бугнер выразил желание продолжить работу в клубе в следующем сезоне НХЛ. По его словам, он заслужил это право.

«С оптимизмом смотрю в будущее. Это моя команда. Мне нужен шанс. Насколько мне известно, генеральный менеджер Даг Уилсон согласен с этим. Не буду говорить за него, но я планирую вернуться, разрабатываю план на следующий сезон, смотрю вперёд.

Я немного изменил тактические схемы, внёс некоторые коррективы. Нас не очень беспокоил результат. Мы понимали, что нам предстоит провести немало сложных матчей, а у нас в составе много молодежи… Есть ещё один аспект. Мы много внимания уделили атмосфере в команде, стремились сделать так, чтобы против нас было сложно играть. Во многом у нас это получилось. Если отвлечься от результата, в тех матчах, в которых нам удавалось выполнить установку на игру… Ребята поняли, чего мы хотим, и их радует, что наши схемы работают и приносят успех.

Оценивая мою работу по справедливости, я бы солгал, сказав, что принять это решение будет легко», — приводит слова Бугнера российская версия сайта НХЛ.

Бугнер стал тренером «Шаркс» 11 декабря, сменив на этом посту Питера Дебура. Под его руководством команда выиграла 14 матчей, 20 проиграла в основное время и ещё три в дополнительное перед тем, как лига сделала паузу в чемпионате в связи с пандемией коронавируса. «Сан-Хосе» (29-36-5) на 15 очков отстаёт от зоны плей-офф.

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