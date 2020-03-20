Барбашева и Тарасенко пригласили посостязаться в детской игре «Голодные бегемоты»

Российские хоккеисты «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев вместе с сотрудницей пресс-службы клуба сыграли в детскую настольную игру «Голодные-голодные бегемоты» («Hungry Hungry Hippos»).

Партия завершилась победой Барбашева, набравшего 7 очков.

Видео доступно на странице «Сент-Луис Блюз» в «Твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны.



Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.