Барбашева и Тарасенко пригласили посостязаться в детской игре «Голодные бегемоты»
Российские хоккеисты «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев вместе с сотрудницей пресс-службы клуба сыграли в детскую настольную игру «Голодные-голодные бегемоты» («Hungry Hungry Hippos»).
Партия завершилась победой Барбашева, набравшего 7 очков.
Видео доступно на странице «Сент-Луис Блюз» в «Твиттере».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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