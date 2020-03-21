ВХЛ продлила паузу в розыгрышах Кубка Петрова и Кубка Федерации до 10 апреля

Пресс-служба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) опубликовала заявление, в котором сообщила, что пауза в плей-офф из-за коронавируса будет продлена до 10 апреля.



«Учитывая введённые ограничительные меры на проведение спортивных мероприятий в регионах, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса, Высшая хоккейная лига продлевает паузу в розыгрышах Кубка Петрова и Кубка Федерации до 10 апреля 2020 года.



Лига на регулярной основе осуществляет мониторинг сложившейся ситуации и прорабатывает различные варианты продолжения соревнований. ВХЛ считает крайне важным доиграть матчи плей-офф и определить победителей турниров.



О формате и расписании игр Кубка Петрова и Кубка Федерации будет сообщено по истечении сроков на ограничительные меры», — сообщается на официальном сайте ВХЛ.