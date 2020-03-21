Коваленко — о паузе в КХЛ: из некоторых клубов в профсоюз приходят тревожные сигналы

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию, сложившуюся в отечественном хоккее из-за эпидемии коронавируса.
«В хоккейном сообществе, как и в любом другом, настроения нервные. Понятно, что в случае с коронавирусом мы имеем чрезвычайную ситуацию, обстоятельства непреодолимой силы, к которым просто невозможно заранее подготовиться. Тем не менее пока многим игрокам не понятны правила игры, многое подвешено в воздухе, нет чёткой политики.
Во-первых, не было координации между хоккейными лигами. Например, КХЛ приостановилась первой, а ВХЛ продолжала плей-офф, причём в «вышке» на зависть другим лигам ход кубковых серий вновь оказался абсолютно непредсказуемым, трудно было дать хоть какой-то прогноз и спланировать паузу.
Во-вторых, до сих пор нет полной ясности с режимом работы той или иной команды, с тренировочными лагерями. Из некоторых клубов в профсоюз приходят тревожные сигналы о том, что есть попытки приостановить действие контрактов или сдвинуть их на какие-то новые даты. То есть на местах, в клубах, проскакивает, как говорится, самодеятельность.
Мы считаем, что сейчас всем нам — лигам, клубам, профсоюзу — нужно собраться за круглым столом и разработать общие, возможно, форс-мажорные правила для всех клубов. Хоккею нужна дорожная карта выхода из эпидемии и в целом из кризиса — день за днём, неделя за неделей, с конкретными датами в случае позитивного сценария, негативного, нейтрального и так далее. Кстати, во времена локаутов такая карта всегда была у НХЛ.
В профсоюзе написали специальное письмо в КХЛ с просьбой официально закрыть все тренировочные лагеря до возобновления сезона. Та же ситуация с ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ», — приводит слова Коваленко Russian-Hockey.ru.
- 21 марта 2020
-
09:41
-
09:19
-
09:05
-
00:33
- 20 марта 2020
-
23:52
-
23:03
-
22:54
-
22:07
-
21:45
-
21:35
-
20:53
-
20:16
-
20:01
-
19:49
-
19:36
-
19:27
-
18:47
-
18:24
-
17:57
-
17:25
-
17:13
-
16:31
-
16:05
-
15:43
-
15:10
-
15:00
-
14:36
-
14:19
-
14:13
-
13:42
-
13:10
-
13:00
-
12:33
-
12:06
-
12:00