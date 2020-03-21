Коваленко — о паузе в КХЛ: из некоторых клубов в профсоюз приходят тревожные сигналы

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию, сложившуюся в отечественном хоккее из-за эпидемии коронавируса.



«В хоккейном сообществе, как и в любом другом, настроения нервные. Понятно, что в случае с коронавирусом мы имеем чрезвычайную ситуацию, обстоятельства непреодолимой силы, к которым просто невозможно заранее подготовиться. Тем не менее пока многим игрокам не понятны правила игры, многое подвешено в воздухе, нет чёткой политики.



Во-первых, не было координации между хоккейными лигами. Например, КХЛ приостановилась первой, а ВХЛ продолжала плей-офф, причём в «вышке» на зависть другим лигам ход кубковых серий вновь оказался абсолютно непредсказуемым, трудно было дать хоть какой-то прогноз и спланировать паузу.



Во-вторых, до сих пор нет полной ясности с режимом работы той или иной команды, с тренировочными лагерями. Из некоторых клубов в профсоюз приходят тревожные сигналы о том, что есть попытки приостановить действие контрактов или сдвинуть их на какие-то новые даты. То есть на местах, в клубах, проскакивает, как говорится, самодеятельность.



Мы считаем, что сейчас всем нам — лигам, клубам, профсоюзу — нужно собраться за круглым столом и разработать общие, возможно, форс-мажорные правила для всех клубов. Хоккею нужна дорожная карта выхода из эпидемии и в целом из кризиса — день за днём, неделя за неделей, с конкретными датами в случае позитивного сценария, негативного, нейтрального и так далее. Кстати, во времена локаутов такая карта всегда была у НХЛ.



В профсоюзе написали специальное письмо в КХЛ с просьбой официально закрыть все тренировочные лагеря до возобновления сезона. Та же ситуация с ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ», — приводит слова Коваленко Russian-Hockey.ru.

