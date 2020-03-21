Бывший главный тренер «Локомотива» Мактавиш продолжит работу в «Лозанне»

Канадский специалист Крэйг Мактавиш, по информации Le Matin, продолжит работу в качестве главного тренера швейцарского хоккейного клуба «Лозанна». Экс-наставник ярославского «Локомотива» в конце февраля сменил на этом посту Вилле Пелтонена.



Контракт Мактавиша с «Лозанной» был рассчитан до конца финансового года. Однако чемпионат Швейцарии досрочно завершился из-за объявленной пандемии коронавируса.

Мактавиш в качестве игрока провёл 17 сезонов и более 1000 матчей в составе клубов НХЛ «Бостон Брюинз», «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз» и «Сент-Луис Блюз». Он четыре раза выигрывал Кубок Стэнли: три раза — с «Ойлерз», один — с «Рейнджерс».



В качестве главного тренера Мактавиш с 2000 по 2009 год возглавлял «Эдмонтон» и довёл клуб до финала Кубка Стэнли — 2006. Впоследствии работал со сборной Канады, а с мая по сентябрь 2019 года был главным тренером ярославского «Локомотива».