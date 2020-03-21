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Швейцарский форвард Род: надеюсь, если ЧМ отменят, он пройдёт в нашей стране через год

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Швейцарский форвард Род: надеюсь, если ЧМ отменят, он пройдёт в нашей стране через год
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий сборной Швейцарии и капитан «Женевы-Серветт» Ноа Род прокомментировал ситуацию с ЧМ-2020, который должен пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая, но пока формально не отменён.

«Молчание международной федерации хоккея трудно понять, но я думаю, что у них есть свои причины для этого. Они делают всё возможное, чтобы ЧМ-2020 состоялся. Конечно, меня расстраивает нынешняя ситуация, потому что я готовился к чемпионату мира около 7 месяцев. Это не одно и то же — играть на домашнем ЧМ и в другой стране. Я надеюсь, что если турнир отменят, то он состоится здесь же в следующем году.

Что касается меня, то пока ничего не отменили, я продолжаю готовиться. Это наша работа — оставаться готовыми. Мне повезло, что я смог взять некоторое оборудование из тренажёрного зала и катка. У меня дома есть большой подвал, где я смог сделать себе подобие тренажёрного зала с велосипедом и гирями», — приводит слова Рода RTS.

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