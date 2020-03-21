Главный тренер сборной ОАЭ: может, в будущем увидим в КХЛ ребят с арабскими паспортами

Главный тренер хоккейной сборной ОАЭ и команды «Абу-Даби Стормс» Артём Сенькевич прокомментировал возможность появления в Континентальной хоккейной лиге арабского клуба.

«Сначала в ОАЭ должны вывести местных ребят на соответствующий уровень. Я их в этом поддерживаю. Пока мы тренируемся, далеко шагнули вперёд в этом плане, но для КХЛ может получиться команда, как «Куньлунь», где местные ребята практически не играют. То есть нужно содержать легионеров.



Думаю, Федерация хоккея ОАЭ на это вряд ли пойдёт. Но если какой-то из многочисленных бизнесменов захочет это сделать и вложиться в КХЛ, противиться никто не будет. Может, даже и поддержат. Но федерация ратует больше за то, чтобы играли свои, местные ребята. Однако над этим ещё надо много работать. А там, чем чёрт не шутит, может, в будущем в КХЛ увидим и ребят с арабскими паспортами. Почему нет», — цитирует Сенькевича «Белорусский хоккей».