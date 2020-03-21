Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торпедо» опубликовало ролик «Мой руки челлендж»

«Торпедо» опубликовало ролик «Мой руки челлендж»
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» присоединилось к флешмобу, посвященному личной гигиене. Пресс-служба команды разместила ролик, в котором игроки клуба тщательно моют руки себе и своим детям, а также чистят лапы домашним животным. Видео сопровождается хештегом #МойрукиЧеллендж.

«Запускаем вместе новый #МойрукиЧеллендж, ещё раз напомнив, как важно соблюдать меры личной гигиены, чтобы максимально защитить и обезопасить себя от различных недугов. Ведь лишний раз помыть руки ничего не стоит, а именно такие простые действия препятствуют распространению вирусных инфекций. ⠀

Помните, что в эти дни важно не поддаваться панике, но и пренебрегать безопасностью тоже ни в коем случае нельзя. Необходимо заботиться не только о себе, но и о близких — особенно это касается наших родителей. Позвоните и спросите, как они себя чувствуют», — говорится в описании к ролику.

Видео доступно на странице «Торпедо» в «Инстаграме».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020