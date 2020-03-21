«Торпедо» опубликовало ролик «Мой руки челлендж»

Нижегородское «Торпедо» присоединилось к флешмобу, посвященному личной гигиене. Пресс-служба команды разместила ролик, в котором игроки клуба тщательно моют руки себе и своим детям, а также чистят лапы домашним животным. Видео сопровождается хештегом #МойрукиЧеллендж.



«Запускаем вместе новый #МойрукиЧеллендж, ещё раз напомнив, как важно соблюдать меры личной гигиены, чтобы максимально защитить и обезопасить себя от различных недугов. Ведь лишний раз помыть руки ничего не стоит, а именно такие простые действия препятствуют распространению вирусных инфекций. ⠀

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Помните, что в эти дни важно не поддаваться панике, но и пренебрегать безопасностью тоже ни в коем случае нельзя. Необходимо заботиться не только о себе, но и о близких — особенно это касается наших родителей. Позвоните и спросите, как они себя чувствуют», — говорится в описании к ролику.

Видео доступно на странице «Торпедо» в «Инстаграме».