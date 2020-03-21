Емелин: если уже снялись несколько команд, нет смысла доигрывать плей-офф КХЛ

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин рассказал, что игрокам омского клуба не поступало специальных рекомендаций в связи с эпидемией коронавируса, а также поделился мнением относительно возобновления плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).



«Ничего кардинального нет, делаем то, что рекомендуют для всех — мыть руки и стараться не появляться в общественных местах, где много людей. А касаемо ситуации в мире и в лигах — конечно, очень обидно, что эпидемия прерывает хоккей, останавливает весь спорт. Как раз сейчас должны начинаться игры плей-офф, самые захватывающие матчи. Болельщики теперь не смогут поддержать свои команды, пришлось остановить все чемпионаты. Это сильно огорчает.



Сейчас предлагаются разные форматы для завершения сезона КХЛ. Опять же: есть люди, которые думают и будут принимать решения по этому поводу. Лично моё мнение — если уже снялись несколько команд с чемпионата, то не имеет смысла доигрывать плей-офф. Если бы все участники, которые остались после первого раунда, согласились бы играть какой-то турнир, или придумали какой-то другой формат, или начали бы плей-офф позже, то почему нет? А если уже команды начали сниматься с турнира, то имеет смысл просто остановить его», — приводит слова Емелина пресс-служба «Авангарда».



16 марта казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее аналогичным образом поступил финский «Йокерит». КХЛ приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина.



Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Емелин: сезон у «Авангарда» был неплохой, но плей-офф мы провалили полностью