Голкипер солигорского «Шахтёра» Малютин повторил рекорд чемпионатов Беларуси

Голкипер солигорского «Шахтёра» Максим Малютин отразил 36 бросков в пятом матче полуфинальной серии Кубка президента с гродненским «Неманом» (3:0, 3-2 в серии), у него уже третий шат-аут в этом розыгрыше плей-офф.
По этому показателю он догнал лидера лиги, вратаря минской «Юности» Игоря Брикуна, который дважды сыграл на ноль в четвертьфинале и не пропустил в пятом матче полуфинала с «Динамо-Молодечно».
При этом Малютин стал вторым вратарём в истории чемпионатов Беларуси, кому удалось провести три «сухих» матча в одной серии плей-офф. В 2016 году такого же результата добился вратарь «Немана» Максим Саманьков в семиматчевой серии с «Динамо-Молодечно».
Рекорд по количеству шат-аутов в одном розыгрыше плей-офф чемпионата Беларуси принадлежит Игорю Брикуну: в 2009 году в составе «Гомеля» он 6 раз уходил со льда без пропущенных шайб.
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