Болельщики «Барыса» назвали голкипера Паскуале лучшим игроком команды по итогам февраля

Хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайте подвёл итоги голосования болельщиков за звание лучшего хоккеиста по итогам февраля. Им стал вратарь команды Эдди Паскуале, который набрал 45% голосов. Второе место в голосовании занял нападающий Никита Михайлис (12%), третье – защитник Даррен Диц (10%).
В феврале Паскуале 5 раз выходил в стартовом составе. В тех матчах «Барыс» не потерпел ни одного поражения в основное время – 4 победы, 1 ничья. Эдди показал отличную статистику: 93,8% отраженных бросков и 1,98 коэффициент надежности. КХЛ также отметила игру голкипера, признав канадца лучшим вратарем 21-й недели чемпионата.
16 марта казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее аналогичным образом поступил финский «Йокерит». КХЛ приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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