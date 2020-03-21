Тарасенко: не считаю правильным давать советы из-за границы, живя в США

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметил, что не считает целесообразным давать советы о жизни в России, пока играет в США.
«Политические дискуссии в «Блюз» бывают, особенно когда покажут какие-то новости, касающиеся Путина. Но в целом всё дружелюбно, нет никакой неприязни, как это показывают по телевизору. Можно везде найти кого-то плохого, взять у него интервью и перенести это на всю нацию. Но, на своем опыте, за столько лет в Сент-Луисе мы не встречались с людьми, которые были бы к нашей стране негативно настроены.
Наша родина — Россия, мы русские в душе. В то же время мы живем в Америке, платим здесь налоги, уважаем американские законы, правительство и президента. С другой стороны, если мы живем в Штатах, я не буду обсуждать, что происходит в России, потому что я не там. Не считаю правильным, не проводя на родине много времени, давать из-за границы советы.
Понимаю, сколько людей, столько и мнений. Знаю, что интервью Артемия Панарина имело большой резонанс. Меня очень много об этом пытались спрашивать. Но если ты за свободу слова, то должен быть готов выслушивать и точку зрения, которая не совпадает с твоей", — приводит слова Тарасенко «Спорт-экспресс».
- 21 марта 2020
-
17:23
-
17:16
-
16:58
-
16:39
-
15:58
-
15:19
-
14:39
-
13:55
-
13:40
-
12:47
-
12:34
-
12:22
-
12:09
-
11:37
-
11:16
-
11:06
-
10:50
-
10:16
-
09:56
-
09:41
-
09:19
-
09:05
-
00:33
- 20 марта 2020
-
23:52
-
23:03
-
22:54
-
22:07
-
21:45
-
21:35
-
20:53
-
20:16
-
20:01
-
19:49
-
19:36
-
19:27