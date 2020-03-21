Голкипер «Сочи» Проскуряков: этот сезон — серьёзный удар по самолюбию

Голкипер ХК «Сочи» Илья Проскуряков подвел итоги прошедшего сезона, рассказал о трудностях и выделил позитивные моменты.

«Хоть это был и 11-й сезон для меня, но, можно сказать, что начинал его с нуля. Я пропустил предыдущий сезон, долго не играл. Слава богу, что с декабря тренеры начали доверять и за этот короткий отрезок удалось сыграть порядка 15 матчей. Я доволен, как прошел сезон.



Чего не хватило команде в борьбе за плей-офф? Факторов много и какие-то нюансы, я не все знаю. У нас было три главных тренера – это непросто. У каждого свои требования и приходилось постоянно перестраиваться: поменялся тренер вратарей – перестройка, поменялся тренер по физподготовке – опять перестройка. Очень много было перемен по ходу сезона, что точно сказывается на результате и на всем командном организме. Это в общих чертах. А если по игре, то нам не хватало голов, чтобы мы выигрывали не в одну шайбу, а больше. Нужно было больше уверенности.



Позитивные моменты? Опять же, это опыт. Бывают такие непростые сезоны, когда ты вроде и сыграл немного, но получил гораздо больше, и увидел в себе минусы, над которыми надо работать. Нежели, когда всё идёт прекрасно и притупляется чувство оценки происходящего. Потом может что-то случиться, а ты, оказывается, к такой ситуации не готов. В любом случае результат неудовлетворительный. Сейчас надо со спокойной головой всё переварить, проанализировать и стать сильнее. Это серьёзный удар по самолюбию. После него хочется вернуться и всё исправить», — приводит слова Проскурякова сайт «Сочи».