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Федерация хоккея России опубликовала заявление по поводу отмены ЧМ-2020

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Федерация хоккея России опубликовала заявление по поводу отмены ЧМ-2020
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Федерация хоккея России прокомментировала отмену чемпионата мира 2020 года по хоккею из-за эпидемии коронавируса.

«Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, но понимает необходимость такого решения ИИХФ, так как безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью. ФХР благодарит болельщиков, игроков, тренеров, всех кто готовился к турнирам и поддерживал команду. ФХР надеется, что часть отменённых турниров, например юниорский чемпионат мира, будет перенесена на другие сроки.

Национальная сборная России, как и все другие сборные системы ФХР, продолжит подготовку к следующим международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022», — сказано на официальном сайте Федерации хоккея России.

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