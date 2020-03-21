Федерация хоккея России опубликовала заявление по поводу отмены ЧМ-2020
Федерация хоккея России прокомментировала отмену чемпионата мира 2020 года по хоккею из-за эпидемии коронавируса.
«Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, но понимает необходимость такого решения ИИХФ, так как безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью. ФХР благодарит болельщиков, игроков, тренеров, всех кто готовился к турнирам и поддерживал команду. ФХР надеется, что часть отменённых турниров, например юниорский чемпионат мира, будет перенесена на другие сроки.
Национальная сборная России, как и все другие сборные системы ФХР, продолжит подготовку к следующим международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022», — сказано на официальном сайте Федерации хоккея России.
Чемпионат мира отменён. Это удар для российского хоккея
Фазель оказался терпеливее руководства КХЛ, которое сам же критиковал.
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