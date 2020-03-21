Артём Томилин подписал новый контракт с «Сочи»
Хоккейный клуб «Сочи» подписал новый контракт с нападающим Артёмом Томилиным, информирует официальный сайт «леопардов». Новое двустороннее соглашение с 28-летним хоккеистом будет действовать до 30 апреля 2022 года.
Прошедший сезон стал для Томилина четвёртым в составе «Сочи». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 форвард отыграл 48 матчей, забросил пять шайб и сделал три голевые передачи, в среднем проводя на льду 13 минут 18 секунд за матч. Кроме того, Артем заблокировал 24 броска и сделал 53 силовых приема.
Всего за «леопардов» Томилин провёл 131 матч, 10 раз поражал ворота соперников и 11 раз ассистировал своим партнерам. В Континентальной хоккейной лиге нападающий играл только за сочинцев.
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