Третьяк: чемпионаты КХЛ, ВХЛ и МХЛ должны быть доведены до логического конца

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал отмену чемпионата мира 2020 года из-за коронавируса.
«Досрочное завершение сезона сборных — не повод откладывать наши дела. Подготовка к следующему сезону уже началась. Мы благодарим болельщиков за поддержку, игроков, тренеров — всех, кто работает с нашими командами, — за кропотливый труд, который мы обязательно перенесём на следующий сезон.
В то же время хоккейный сезон ещё не закончен. Мы надеемся, что чемпионаты России, детские и юношеские соревнования будут доиграны.
Чемпионаты КХЛ, ВХЛ, МХЛ должны быть доведены до логического конца и определить чемпионов, когда мы получим разрешение на проведение соревнований и всей страной, всем миром победим этот вирус, который вмешался в наши планы, но только сделал нас более ответственными и сильными», — приводит слова Третьяка РИА «Новости».
- 21 марта 2020
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