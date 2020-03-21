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Третьяк: чемпионаты КХЛ, ВХЛ и МХЛ должны быть доведены до логического конца

Третьяк: чемпионаты КХЛ, ВХЛ и МХЛ должны быть доведены до логического конца
Хоккей / КХЛ 0

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал отмену чемпионата мира 2020 года из-за коронавируса.

«Досрочное завершение сезона сборных — не повод откладывать наши дела. Подготовка к следующему сезону уже началась. Мы благодарим болельщиков за поддержку, игроков, тренеров — всех, кто работает с нашими командами, — за кропотливый труд, который мы обязательно перенесём на следующий сезон.

В то же время хоккейный сезон ещё не закончен. Мы надеемся, что чемпионаты России, детские и юношеские соревнования будут доиграны.

Чемпионаты КХЛ, ВХЛ, МХЛ должны быть доведены до логического конца и определить чемпионов, когда мы получим разрешение на проведение соревнований и всей страной, всем миром победим этот вирус, который вмешался в наши планы, но только сделал нас более ответственными и сильными», — приводит слова Третьяка РИА «Новости».

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