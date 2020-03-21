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Источник: Найджел Доус покинет «Автомобилист»

Источник: Найджел Доус покинет «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» не планирует продлевать контракт с нападающим Найджелом Доусом, сообщает «Спорт-Экспресс». Действующее соглашение «Автомобилиста» с 35-летним хоккеистом заканчивается 30 апреля.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) баллов при показателе полезности «–5» и 13 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч.

В розыгрыше Кубка Гагарина Доус отметился одной результативной передачей при показателе полезности «–2».

Доус выступает за «Автомобилист» второй сезон. Ранее он семь лет защищал цвета казахстанского «Барыса» и неоднократно играл за сборную Казахстана.

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