Источник: Найджел Доус покинет «Автомобилист»
Екатеринбургский «Автомобилист» не планирует продлевать контракт с нападающим Найджелом Доусом, сообщает «Спорт-Экспресс». Действующее соглашение «Автомобилиста» с 35-летним хоккеистом заканчивается 30 апреля.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) баллов при показателе полезности «–5» и 13 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч.
В розыгрыше Кубка Гагарина Доус отметился одной результативной передачей при показателе полезности «–2».
Доус выступает за «Автомобилист» второй сезон. Ранее он семь лет защищал цвета казахстанского «Барыса» и неоднократно играл за сборную Казахстана.
Доус — об отъезде из России: самым большим стрессом было бы попасть там на карантин
Читайте также
- 21 марта 2020
-
22:02
-
21:49
-
21:34
-
21:21
-
20:40
-
20:30
-
20:01
-
20:00
-
19:42
-
19:09
-
18:50
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:26
-
18:08
-
18:00
-
17:41
-
17:23
-
17:16
-
16:58
-
16:39
-
15:58
-
15:19
-
14:39
-
13:55
-
13:40
-
12:47
-
12:34
-
12:22
-
12:09
-
11:37
-
11:16
-
11:06
-
10:50
Партнерский контент