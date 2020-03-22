Шесть самых ярких матчей в истории плей-офф КХЛ 22 марта

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги приостановлен до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19. «Чемпионат» предлагает вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, которые были сыграны 22 марта.
2010 год. «Динамо» Р — ХК МВД — 3:1 (третий матч серии)
Рижское «Динамо» выиграло единственный матч в серии с ХК МВД, голы забили Кришьянис Редлихс, Мартиньш Ципулис и Марцел Госса.
2012 год. «Авангард» — «Металлург» — 3:2 ОТ (пятый матч серии)
В овертайме победу «Авангарду» принёс нападающий Игорь Волков.
2014 год. «Металлург» — «Сибирь» — 3:2. (второй матч серии)
Единственный дубль в плей-офф КХЛ в карьере Дмитрия Мони не спас «Сибирь» от поражения.
2018 год. ЦСКА — «Йокерит» — 1:2 ОТ (пятый матч серии)
Встреча стала рекордной по продолжительности матча в Континентальной хоккейной лиге — 142 минуты 9 секунд.
2019 год. «Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 1:4 (пятый матч серии)
«Автомобилист» вылетел во втором раунде, хотя выиграл Восточную конференцию по итогам регулярного чемпионата.
2019 год. «Барыс» — «Авангард» — 3:5 (пятый матч серии)
«Авангард» выиграл непростую серию плей-офф, отыгравшись в решающем матче с 0:2.
- 22 марта 2020
-
07:00
-
00:51
-
00:44
- 21 марта 2020
-
23:58
-
23:20
-
22:46
-
22:39
-
22:02
-
21:49
-
21:34
-
21:21
-
20:40
-
20:30
-
20:01
-
20:00
-
19:42
-
19:09
-
18:50
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:26
-
18:08
-
18:00
-
17:41
-
17:23
-
17:16
-
16:58
-
16:39
-
15:58
-
15:19
-
14:39
-
13:55
-
13:40
-
12:47