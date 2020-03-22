Шесть самых ярких матчей в истории плей-офф КХЛ 22 марта

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги приостановлен до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19. «Чемпионат» предлагает вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, которые были сыграны 22 марта.



2010 год. «Динамо» Р — ХК МВД — 3:1 (третий матч серии)

Рижское «Динамо» выиграло единственный матч в серии с ХК МВД, голы забили Кришьянис Редлихс, Мартиньш Ципулис и Марцел Госса.



2012 год. «Авангард» — «Металлург» — 3:2 ОТ (пятый матч серии)

В овертайме победу «Авангарду» принёс нападающий Игорь Волков.



2014 год. «Металлург» — «Сибирь» — 3:2. (второй матч серии)

Единственный дубль в плей-офф КХЛ в карьере Дмитрия Мони не спас «Сибирь» от поражения.



2018 год. ЦСКА — «Йокерит» — 1:2 ОТ (пятый матч серии)

Встреча стала рекордной по продолжительности матча в Континентальной хоккейной лиге — 142 минуты 9 секунд.



2019 год. «Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 1:4 (пятый матч серии)

«Автомобилист» вылетел во втором раунде, хотя выиграл Восточную конференцию по итогам регулярного чемпионата.



2019 год. «Барыс» — «Авангард» — 3:5 (пятый матч серии)

«Авангард» выиграл непростую серию плей-офф, отыгравшись в решающем матче с 0:2.