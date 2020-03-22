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Шесть самых ярких матчей в истории плей-офф КХЛ 22 марта

Шесть самых ярких матчей в истории плей-офф КХЛ 22 марта
Хоккей / КХЛ 0

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги приостановлен до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19. «Чемпионат» предлагает вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, которые были сыграны 22 марта.

2010 год. «Динамо» Р — ХК МВД — 3:1 (третий матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
22 марта 2010, понедельник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
3 : 1
ХК МВД
Московская область
1:0 Редлихс К. (Петровицки, Ниживий) – 13:05' (5x3)   1:1 Цветков (Великов, Дерлюк) – 19:25' (5x4)   2:1 Ципулис (Сотниекс, Петровицки) – 37:17' (5x5)   3:1 Марцел Госса (Галвиньш, Редлихс М.) – 54:37' (5x4)

Рижское «Динамо» выиграло единственный матч в серии с ХК МВД, голы забили Кришьянис Редлихс, Мартиньш Ципулис и Марцел Госса.

2012 год. «Авангард» — «Металлург» — 3:2 ОТ (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
22 марта 2012, четверг. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Бирюков (Аалтонен, Обухов) – 13:26' (5x5)   1:1 Курьянов (Калюжный, Сёмин) – 19:07' (5x5)   2:1 Червенка (Шкоула) – 51:28' (5x4)   2:2 Фёдоров (Сушинский, Мозякин) – 59:21' (6x5)   3:2 Волков – 63:50' (5x5)

В овертайме победу «Авангарду» принёс нападающий Игорь Волков.

2014 год. «Металлург» — «Сибирь» — 3:2. (второй матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
22 марта 2014, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Казионов – 06:29' (4x5)   1:1 Моня (Белов, Лехтеря) – 20:44' (5x4)   2:1 Паре (Ли, Ибрагимов) – 22:07' (5x4)   3:1 Мозякин (Зарипов, Ибрагимов) – 35:02' (5x4)   3:2 Моня (Алексеев) – 50:55' (5x5)

Единственный дубль в плей-офф КХЛ в карьере Дмитрия Мони не спас «Сибирь» от поражения.

2018 год. ЦСКА — «Йокерит» — 1:2 ОТ (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
22 марта 2018, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Йокерит
Хельсинки
0:1 О'Нилл (Лепистё, Йенсен) – 03:51' (5x4)   1:1 Капризов (Григоренко) – 10:52' (5x5)   1:2 Ниеми (Лепистё) – 142:09' (5x5)

Встреча стала рекордной по продолжительности матча в Континентальной хоккейной лиге — 142 минуты 9 секунд.

2019 год. «Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 1:4 (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
22 марта 2019, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хартикайнен (Панин, Ларсен) – 01:02' (5x5)   0:2 Ткачёв (Ларсен, Хартикайнен) – 04:14' (5x4)   0:3 Умарк (Кемппайнен) – 30:29' (5x5)   0:4 Кемппайнен (Хартикайнен) – 42:09' (5x5)   1:4 Чесалин – 51:36' (5x5)

«Автомобилист» вылетел во втором раунде, хотя выиграл Восточную конференцию по итогам регулярного чемпионата.

2019 год. «Барыс» — «Авангард» — 3:5 (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
22 марта 2019, пятница. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
1:0 Фрэттин (Боченски, Валк) – 10:28' (5x5)   2:0 Фрэттин (Боченски) – 20:27' (5x5)   2:1 Пивцакин – 23:24' (5x5)   2:2 Петров (Тальбо, Широков) – 23:55' (5x5)   2:3 Бек (Франсон, Шумаков) – 35:04' (5x4)   2:4 Широков (Франсон, Бек) – 36:25' (5x4)   2:5 Чудинов (Пивцакин, Франсон) – 44:02' (5x5)   3:5 Михайлис (Сагадеев, Шевченко) – 59:50' (5x5)

«Авангард» выиграл непростую серию плей-офф, отыгравшись в решающем матче с 0:2.

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