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«В нас проснулись строители». Панарин вновь занимается ремонтом во время карантина

«В нас проснулись строители». Панарин вновь занимается ремонтом во время карантина
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во время паузы в чемпионате НХЛ вновь занимается строительными работами. Напомним, сезон НХЛ остановлен из-за коронавируса.

«В нас проснулись строители». Решили утеплить гараж. Кто ставит ставку, что мы это сделаем? Алиса поставила на то, что мы дойдем лишь до половины", — написал Панарин в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 11 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс. В России по состоянию на 21 марта насчитывается 306 заражённых.

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