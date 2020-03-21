Доус: не знаю, где продолжу карьеру. Выслушаю каждый заинтересованный клуб

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Найджел Доус прокомментировал информацию, что в межсезонье покинет клуб.
«Не знаю, где продолжу карьеру, где буду играть в следующем сезоне. Не берусь утверждать, что не вернусь в „Автомобилист“. Если, конечно, команда не захочет этого, не скажет об этом. Все варианты возможны. Уделю внимание, выслушаю каждую команду, которая проявит интерес, после чего приму решение», — приводит слова Доуса РИА «Новости».
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) баллов при показателе полезности «–5» и 13 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч.
В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Доуса одна результативная передача при показателе полезности «–2».
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