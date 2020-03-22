Бучневич — об отмене ЧМ-2020: не планировал туда ехать, хочу поиграть в плей-офф НХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал решение ИИХФ отменить ЧМ-2020, который должен был пройти в Швейцарии.

«Я думаю, что и не попал бы в состав на чемпионат мира. Но вообще, я не планировал туда ехать, хочу поиграть в плей-офф НХЛ. Я думаю, что мы бы вышли в плей-офф, и если чемпионат возобновится, то ещё попадём. Поэтому комментировать отмену чемпионата мира даже не хочу», – цитирует Бучневича ТАСС.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию коронавируса пандемией. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс. В России по состоянию на 21 марта насчитывается 306 заражённых.