Чемпион МЧМ-2020 в составе сборной Канады Лавуа заключил контракт с «Эдмонтоном»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» на официальном сайте объявил о заключении контракта с канадским нападающим Рафаэлом Лавуа. Соглашение рассчитано на три сезона.

Форвард был выбран «Эдмонтоном» во втором раунде драфта НХЛ-2019 под общим 38-м номером. В этом сезоне 19-летний Лавуа выступал в юниорской лиге Квебека за «Галифакс Мусхедз» и «Шикутими Садженинс», где в 55 матчах набрал 82 (38+44) очка.

Лавуа является победителем молодёжного чемпионата мира 2020 года. На победном мировом первенстве Рафаэль сделал две результативные передачи в семи матчах при показателе полезности "+2". В 2018 году Лавуа принимал участие в юниорском чемпионате мира, где сборная «кленового листа» проиграла на стадии четвертьфинала.